Выездная вакцинация против Covid-19 пройдет в Резекненском, Лимбажском, Кулдигском, Тукумском и Ливанском краях

Сегодня выездная вакцинации против Covid-19 пройдет в 12 населенных пунктах Латвии в Резекненском, Лимбажском, Кулдигском, Тукумском и Ливанском краях, сообщили в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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В рамках выездной вакцинации жителям будут предложены вакцины Moderna, Johnson&Johnson, а молодым людям в возрасте до 25 лет — вакцина Pfizer/BioNTech.

В Резекненском крае вакцинация будет проходить с 9:00 до 11:00 в народном доме Озолайнской волости, с 12:00 до 13:30 — в управлении Лузнавской волости, с 14:30 до 16:00 — в народном доме Маконькалнской волости и с 16:30 до 18:00 в управлении Пушской волости Резекненского края.

В Лимбажском крае выездная вакцинация пройдет с 13:00 до 14:30 в библиотеке Туи и с 15:00 до 16:30 в библиотеке Лиепупе.

В Кулдигском крае выездная вакцинация на этот раз предусмотрена для пожилых людей и будет проходить с 8:00 до 17:00 в легкоатлетическом манеже Кулдиги.

В Тукумском крае вакцинация состоится с 8:30 до 14:00 на рыночной площади Тукумса, с 15:00 начнется в "Яункални" у аптеки Яунпилсской волости.

В Ливанском крае автобус выездной вакцинации будет стоять с 9 до 11 часов в волостном управлении Рудзати, с 11:30 до 13:00 в доме культуры Рожупе и с 14 до 16 часов в Сутрском доме культуры.

Отправляясь на вакцинацию, с собой надо взять удостоверяющий личность документ.

Информацию о вариантах вакцинации можно получить на сайте НСЗ или по телефону 8989.