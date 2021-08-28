Выездная вакцинация в субботу пройдет в пяти городах Латвии

Сегодня выездная вакцинация от Covid-19 пройдет в пяти самоуправлениях — Валмиермуйже, Краславе, Айзкраукле, Вентспилсе и Риге, сообщили агентству LETA в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

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Выездная вакцинация проводится без предварительной записи.

С 11:00 до 16:00 можно привиться в парке Валмиермуйжи на этнофестивале Sviests, с 9:00 до 14:00 — на летней ярмарке в Краславе, с 10:00 до 15:00 — в Доме культуры в Айзкраукле, а с 10:00 до 15:00 — в вентспилсском доме спорта "Centrs" на ул. Бривибас, где горожане смогут получить вторую дозу вакцины от коронавируса.

В Риге выездная вакцинация пройдет возле двух строительных магазинов DEPO (ул. Улманя гатве, 96 и ул. Краста, 36) с 10:00 до 14:00.

Во время выездной вакцинации будет предлагаться в основном вакцина Pfizer/BioNTech.

С 19 июня до 22 августа выездная вакцинация была проведена на 58 мероприятиях, в целом привито 4655 человек.