"Выход есть даже для Винни-Пуха". Посол Латвии в РФ рассказал Венедиктову про визы, шпроты и выгоду НАТО

Почему Латвия почти не пускает россиян, даже если они против войны? Можно ли ехать транзитом? Зачем Латвии НАТО и угрожает ли альянс России? Накануне своего отъезда из Москвы посол Латвии в России Марис Риекстиньш, в прошлом посол Латвии в НАТО, посетил Алексея Венедиктова в стриме "Слухай Эхо" на канале "Живой гвоздь", где ответил на вопросы россиян и латвийцев.

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10 февраля латвийский посол Мартиньш Риекстиньш покинет Москву, а российский посол Михаил Ванин — Ригу. Их сменят временные посланники. Решение о понижении статуса дипломатических отношений глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс принял в знак солидарности с эстонским посольством, чей статус Россия понизила 23 января, предписав эстонскому послу покинуть Москву до 7 февраля. МИД РФ назвал этот шаг ответом на сокращение персонала российского посольства в Таллине и реакцией на "тотальную русофобию" эстонских властей. Эстония на "принципе паритета" призвала российского посла покинуть Таллин.

Дата отъезда Мариса Риекстиньша 24 февраля была выбрана символично — это годовщина с начала войны и День независимости Эстонии, солидарность с которой проявила Латвия. Но Россия настояла, чтобы Риекстиньш покинул Москву на две недели раньше. Правда, формально до 24 февраля он все еще будет считаться послом. В интервью на "Живом гвозде" Марис Риекстиньш объяснил, что отъезд послов не остановит агрессию, но это "передача политического сигнала о несогласии с действиями" российских властей. За два дня до отъезда он зашел в гости к Алексею Венедиктову, чтобы ответить на вопросы слушателей "Живого гвоздя". Пересказываем самые насущные вопросы и ответы.

Как попасть в Латвию, где есть родственники и могилы? Законы менялись, но с сентября прошлого года визы выдаются, если близкие родственники — граждане Латвии или ЕС. Отдельно — уход за тяжелобольным родственником или посещение похорон — это гуманитарные соображения, могут дать визу. Посещение могил — не причина для принятия документов на визу.

Можно ли получить гражданство и вернуть недвижимость, если до 40-х в Латвии была недвижимость у родни? Недвижимости возвращать поздно, но раньше было можно вернуть людям с любым гражданством и живущим в любой стране. Закон о репатриации для людей с латышскими корнями — в силе, но его хотят пересмотреть. Потому что за время войны запросов из России стало вчетверо больше: было 80 — стало больше 340.

Как подать на визу из России, если записи в консульстве нет? (Если есть родные.) Надо дозваниваться или ловить момент записи. Но учитывать, что интерес большой, а с июня нет консульств в Петербурге, Пскове и Калининграде.

Может ли Латвия стать транзитной страной из России куда-то? Общего решения нет. Въезд в Латвию по сухопутной границе ограничен. И каждый случай рассматривается индивидуально — какой паспорт, какое гражданство у родственников. И решения консульской службы не зависят от посла.

Почему в Латвию не пускают бегущих от войны из России? Риекстиньш отрицает, что это связано с пожеланием, чтобы россияне оставались и свергали режим. Он объяснил, что с начала агрессии в Латвию впустили россиян с четко обозначенной позицией. В частности, представителей свободной прессы — продолжать работать из Латвии. Кроме того, Латвия приняла около 45 тысяч (только зарегистрированных) беженцев из Украины. На этом уровень возможностей приема исчерпан — принимать больше безответственно. Поэтому после частичной мобилизации решили, что не в силах принять, к тому же не залезешь всем в голову.

Что с договором о режиме госграниц? По словам Риекстиньша, договор по решению практических вопросов (из серии "корова перешла ручей на сторону другого государства") — "на льду". Пара параграфов остались не согласованы, а сейчас не время для новых договоров. Но какие-то рабочие договоренности между институциями есть. Граница функционирует, хоть и меньше.

Какая развивается ситуация с телеканалом "Дождь"? Риекстиньш рассказал, что с руководителями канала не общался, но некоторые работники "Дождя" приходили до переезда в посольство и интересовались условиями пребывания и законами. И все же, по его мнению, журналисты не осознали (не было времени или желания), что в Латвии "свои правила игры", в том числе нормы законов. При этом Риекстиньш поддержал обращение телеканала в суд — "это правильный путь в любом правовом пространстве, если не согласен с решением".

Просит ли бизнес восстановить сотрудничество в РФ? С обеих сторон торговля несанкционными товарами продолжается. Причем общий товарооборот по денежному исчислению почти не изменился, благодаря инфляции. Чего не скажешь об объеме товаров. По словам Риекстиньша, не советуют бизнесу расширять рынок в России. В российксом супермаркете Риекстиньш обнаружил Rīgas šprotes, сделанные в Калининграде и Ростове, но с этикеткой на латышском языке. Посол считает, что это маркетинговый трюк для тех, кто любит "настоящие шпроты".

Что дало Латвии вступление в НАТО? Риекстиньш назвал две выгоды. Во-первых, большее ощущение безопасности — своими силами Латвия бы не могла сопротивляться сильному противнику. Во-вторых, это ощущение принятия участия в решении важных вопросов. То, что Латвия должна всегда следовать указке Вашингтона — это посол считает мифом. "Каждая страна НАТО имеет равный вес голоса при любом решении. В случае веских причин мы можем блокировать любой проект. И такие случаи были. Главное условие — это действие должно быть аргументировано. Так и проявляется суверенитет".

Почему расширение НАТО на восток — не угроза РФ? Риекстиньш считает мифом наличие "коллективного дьявола", который насильно всасывает страны восточной и центральной Европы. Наоборот, надо было долгие годы доказывать готовность к членству. Во-вторых, НАТО — оборонительный альянс, его задача — не допустить атаки на страны-члены. Единственный раз, когда задействовали 5-ый пункт коллективного договора — атака террористов 11 сентября. Удары НАТО по Югославии в 1999 году Марис Риекстиньш объяснил формулой международного права, которая накладывает обязанность защитить, если на твоих глазах творится геноцид — это была реакция на массовые убийства мусульман в Серебреннице, когда ООН не имел возможности защитить.

Возможен ли дипломатический выход из ситуации в Украине? Риекстиньш заверил, что всем ясно: окончательная "аранжировка" будет достигнута через дипломатические переговоры. Но ни одна сторона к этому не готова. "Но выход всегда есть, даже для Винни-Пуха, — считает Риекстиньш. — Думаю, военное противостояние будет продолжаться. Вероятно весеннее обострение с обеих сторон. Результат увидим. Латвия, как и все страны Европы, кроме Беларуси, считают, что это агрессия и грубейшее нарушение международного права. Мы призываем РФ менять политику".

Полностью интервью с послом можно прослушать на канале "Живой дождь" - здесь.