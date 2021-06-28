Выход приложения для проверки ковид-сертификатов задерживается из-за защиты личных данных Google
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Мобильное приложение Covid19verify все еще находится в статусе подтверждения в Google Play Store из-за политики Google относительно личных данных, сообщили порталу Delfi в Национальной службе здоровья.

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Представитель службы Эвия Шталберга признала, что пока неясно, когда приложение будет доступно пользователям Android. Пока что им для проверки сертификатов можно пользоваться функционалом сайта www.covid19sertifikats.lv (раздел "Верифицировать сертификаты").

Приложение удобнее — оно позволяет сканировать QR-коды без активного интернет-подключения.

По данным StatCounter, 72,16% пользователей смарт-устройств используют устройства на Android. 27,06% используют iOS, и они могут пользоваться приложением Covid19verify уже с 14 июня.

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