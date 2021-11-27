Выходные 27 и 28 ноября – последняя возможность сдать опавшие листья

В течение трех недель жители Риги сдали на переработку почти 1400 тонн опавших листьев. Собранные листья отвезут на переработку биомассы в Гетлини. 27 и 28 ноября – последняя возможность принять участие в проекте.

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Самоуправление напоминает, что жители должны будут сами погружать листья в транспорт компании, которая занимается перевозкой, и делать это только в указанных местах, даты и время.

Вместе с жителями листья собирают работники Управления по благоустройству территории — они помогают складывать пакеты с листьями в специальный транспорт.

Листья нельзя приносить и оставлять заранее, и они не должны содержать каких-либо других отходов. Полиция Рижского самоуправления также будет следить за процессом, чтобы предотвратить несанкционированный сброс листьев.

Список пунктов сдачи листьев можно найти здесь.