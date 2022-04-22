Выходные будут дождливыми, на следующей неделе похолодает

В эти выходные с юго-востока Латвию пересечет полоса дождей, а затем начнется похолодание.

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Суббота еще будет теплой — на большей части страны на солнце воздух прогреется до +14..+17 градусов. На несколько градусов холоднее будет в районе Даугавпилса, где ожидаются дожди, а также на побережье при умеренном северном и северо-восточном ветре.

В ночь на воскресенье на большей части территории Латвии ожидается дождь. Дожди пройдут и днем, максимальная температура воздуха составит всего +6…+12 градусов.

На следующей неделе ожидаются кратковременные дожди, из-за более холодного воздуха с севера местами возможны также град и мокрый снег. В самые холодные ночи температура воздуха будет опускаться чуть ниже нуля. В самые холодные дни температура не превысит +5…+9 градусов, в самые теплые дни поднимется до +9…+15 градусов.

Температура воды в реках и озерах повысилась до +5…+11 градусов, в море — до +4…+9 градусов.