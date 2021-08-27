Выходные начнутся с дождя. В пятницу и субботу — обильные осадки
Foto: LETA

Вечером в пятницу и в субботу на всей территории Латвии ожидается дождливая погода. На части территории страны прогнозируется затяжной дождь, предупреждают синоптики.

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Менее дождливо будет на юге Курземе. В центральной и восточной части страны количество выпавших осадков местами — с большей долей вероятности в Латгалии — может превысить 30 миллиметров.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о сильном дожде в восточной части Латвии. Там уже в пятницу вечером количество осадков может достичь 30 миллиметров.

В пятницу и субботу будет преимущественно облачно. Будет дуть слабый, умеренный восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха на большей части территории страны на протяжении суток будет колебаться в пределах +14..+19 градусов.

В Риге ожидается дождливая погода, возможно — ливень. Ожидается слабый, умеренный восточный или северо-восточный ветер, температура воздуха — +15..+18 градусов.

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