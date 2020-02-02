Выходные побили рекорды тепла, следующая неделя может стать самой холодной

1 и 2 февраля был установлен рекорд тепла, сообщает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии. Тогда как на следующей неделе температура может упасть до -10 градусов, передает агентство LETA.

На этих выходных средняя температура по всей стране превысила +5,5 градуса, а в Бауске и Добеле достигла +8 градусов.

Однако национальные рекорды остаются за 1990 годом, когда 1 февраля в Курземе температура достигла +8,4 градуса, и 2002 годом, когда в Латвии было +9,1 градуса.

Однако уже на следующей неделе синоптики прогнозируют холодную и солнечную погоду. Не исключено, что следующая неделя станет самой холодной в этом сезоне.

На большей части территории страны во вторник утром температура упадет до -2..-6 градусов и до -4..-9 градусов в ночь на среду. В среду и четверг ожидается снег и дождь.

Самый большой мороз может наступить в ночь на субботу в Видземе и Латгале. Температура может опуститься ниже -10 градусов.

Тем не менее прогноз на февраль в целом не изменился - большая часть месяца будет нехарактерно теплой и влажной. Синоптики предполагают, что февраль будет на пять градусов теплее нормы.