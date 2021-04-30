Выходные под контролем полиции и никакого 9 мая. Главное о Covid-19 на 30 апреля

Заболеваемость в Латвии продолжает расти. Полиция собирается ужесточить контроль за соблюдением ограничений на длинных майских выходных, а 9 мая не просто не будет никаких праздничных мероприятий, но и пространство вокруг памятника Победы будет огорожено. Портал Delfi обобщил главную информацию о Covid-19 на 30 апреля.

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Цифры. В четверг в Латвии выявлены 763 новых случая Covid-19. Скончались шесть человек. Всего за сутки проведены 16 474 анализов, доля положительных результатов составила 4,6%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 430,6 случаев на 100 000 жителей. С прошлой недели заболеваемость в Латвии выросла на 10%.

В четверг, по предварительным данным, вакцинировано 11 132 человека. Обеими дозами вакцины в Латвии в настоящее время привит 49 551 человек, что составляет 2,6% населения страны. Первой дозой привит 247 031 человек, или 13% населения.

В Литве — 1306 новых заболевших и 19 умерших, в Эстонии — 362 новых заболевших и трое умерших. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил в Литве 558,9 случая, в Эстонии — 402,5 случая на 100 000 населения.

Из всех стран ЕС и ЕЭЗ самоизоляцию не нужно соблюдать только после посещения Великобритании, Исландии и Ватикана. Заболеваемость там — 46,3 случая на 100 000 жителей, 44,5 случая на 100 000 жителей и 0 случаев на 100 000 жителей соответственно.

Рижане наиболее активно поддерживают вакцинацию, латгальцы наиболее активно ей сопротивляются. Становится всё меньше тех, кто ещё не принял решение о том, будет ли он вакцинироваться.

3 мая стартует вакцинация для всех желающих, а с сегодняшнего дня на прививку могут записаться те, кто уже подавал заявку в феврале.

При этом представители приоритетных групп могут прийти получить прививку в "свободный час" с 9:00 до 10:00. Таким образом, и после начала вакцинации для всех желающих у пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями будет возможность получить вакцину в приоритетном порядке.

На праздничных выходных полиция усилит контроль за соблюдением коронавирусных ограничений. Будут проверяться частые места отдыха на природе (например, природные тропы) и помещения, принадлежащие религиозным организациям. Министерство юстиции отдельно просит православных и староверов, празднующих Пасху в это воскресенье, соблюдать дистанцию, носить маски, не ходить в церковь больными и не превышать максимально допустимое количество людей в храме.

Мероприятий 9 мая в Риге не будет, а место вокруг памятника Победы будет огорожено.

Принятое накануне решение разрешить работу уличных кафе было компромиссом: Новая консервативная партия, являющаяся частью коалиции, требовала больших послаблений. Они собирались "продавить" свои идеи с помощью голосов оппозиции, и коалиция пошла на уступки партнёру.

Франция с 9 июня собирается открыть границы для туристов. Чтобы попасть в страну, туристы должны предъявить документ об отрицательном тесте на коронавирус.

Турция стала 63-й страной, в которой зарегистрирована вакцина «Спутник V». Анкара подписала контракт на закупку 50 млн доз.