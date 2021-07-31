Выхожу замуж, меняю фамилию. А мой Covid-сертификат будет работать?

Рижанка Надежда столкнулась с проблемой, связанной с введенными в Латвии и странах Европы Covid-сертификатами. Она прошла полный курс вакцинации, получила документ. Но в конце августа Надежда выходит замуж и меняет фамилию. Что в таком случае будет с ее сертификатом, который действителен только по предъявлении паспорта или ID на ту же фамилию? Три специалиста "горячей линии" дали ей три разных ответа. Портал Delfi взялся узнать, а что на самом деле?

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"На сегодняшний день сделаны обе дозы вакцины Pfizer, на руках есть действительный сертификат, — пишет Надежда. — Но в скором времени он станет недействительным, так как после замужества в конце августа у меня изменится фамилия, а вместе с сертификатом нужно предъявлять паспорт".

Надежда сообщает, что "на горячей линии" вакцинации она не смогла получить конкретные ответы ни на один из своих вопросов:

Будет ли вообще работать мой сертификат сразу после смены фамилии, или же он будет деактивирован? В какие сроки там будет изменена фамилия на новую? Почему смена фамилии не происходит автоматически?



Сотрудники "горячей линии" дали три противоположных ответа: фамилия не изменится автоматически, ждите два месяца; мы ничего не знаем; фамилия изменится в течение месяца, но вам нужно позвонить в другие инстанции. Также для путешествий Надежде предложили сделать перевод свидетельства о браке, но, как пишет невеста, "страна, куда мы едем, такой вариант отвергает".

Из сложившейся ситуации Надежда сделала вывод, что "мы первые, кто меняет фамилию после замужества, имея Covid-сертификат, раз ответственная организация не может дать никаких ответов" и спрашивает "что нам делать?". Ее смущение вызывает и тот факт, что сама генерация сертификата после вакцинации занимает 48 часов, а после теста ~ 24 часа. "Почему нельзя внести изменение фамилии в имеющийся сертификат?" — спрашивает она и просит разобраться в сложившейся ситуации. Разбираемся.

Национальная служба здоровья: обещанного месяц ждут



"Если житель меняет фамилию, эта информация в течение одного месяца будет получена Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP), — сообщила руководитель пресс-центра Национальной службы здоровья (NVD) Эвия Шталберга. — Через месяц жителю надо подключиться к сайту www.covid19sertifikats.lv безопасным способом и создать новый цифровой Covid-сертификат, который можно в дальнейшем использовать".

Если новый сертификат еще не создан, а житель хочет использовать уже существующий с прежней фамилией, Эвия Шталберга предлагает в дополнение к своему сертификату брать удостоверение личности (паспорт или ID) и документ, который подтверждает смену фамилии Увы, как выяснила Надежда, в ее случае такой совет не сработает: принимающая страна отказывает в рассмотрении таких документов.

Шталберга предлагает не терять надежды. По ее сведениям, на данный момент специалисты NVD и PMLP работают над тем, чтобы сократить время получения информации о смене фамилии, и человек мог быстрее получить доступ к новому Covid-сертификату с новой фамилией.