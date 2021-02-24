Вынесли мебель, вырвали раковины: две компании делят детский сад на глазах у детей

Здание детского сада в рижском районе Пурвциемс пытаются поделить две компании, причем одна из компаний жалуется на рейдерский захват. На глазах у перепуганных детей незнакомые люди вынесли мебель, разбросали игрушки и скрутили раковины, пишет портал Lsm.

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Екатерина Хадыкина, чей ребенок ходит в частный детский сад Dūjiņa, пришла за ним вечером и застала неприятную картину.

"Нам вообще нельзя подниматься наверх, нам нужно звонить. Я звоню, стою около двери, никто не открывает. Поднимаюсь наверх, там 3-4 чужих мужчины. Выносят мебель, снимают раковины, дети плачут, все одеваются. Воспитатели ничего не могут ответить: "Мы все выходим на улицу, у нас тут небольшая неприятность. Спуститесь вниз, подойдите к администрации". Подхожу к администрации, говорят, садик закрывается. С сегодняшнего дня мы не работаем, ничего не будет", — рассказала она.

По этому адресу сейчас зарегистрированы два детских сада — Dūjiņa и Mazulītis. Они зарегистрированы на разные фирмы, однако истинный выгодополучатель один — Солвита Беке. Ей принадлежат несколько садов в городе. Представители этих фирм и вынесли всю свою мебель.

Владелец помещения Айварс Гонтарев рассказывает, что у фирм арендаторов долги — более десяти тысяч евро. По счетам они не платят с декабря. Планировалось, что сад доработает до пятницы и в понедельник откроется вновь, с другим названием и с другими владельцами — коллектив, который там работает, хотел взять фирму в свои руки. Однако компания Dūjiņa считает, что Мара Ниедре, руководитель садика, создала свой детский сад за спиной компании, и по сути осуществила рейдерский захват.

Планировалось, что сад доработает до пятницы и в понедельник откроется вновь, но с другими владельцами. Коллектив, который там работает, по словам Айварса Гонтарева, хотел взять фирму в свои руки, так как боялся, что из-за неуплаты долгов сад закроется. Но что-то пошло не так. И ждать до пятницы никто не стал. Тем не менее у фирмы версия произошедшего совсем другая.

"Они что, думают, что останутся работать с нашей мебелью? Нет, мебель принадлежит компании Dūjiņa", — заявила уполномоченное лицо Dūjiņa Солвита Беке.

По ее словам, долги компания выплачивает каждый месяц, и три тысячи уже заплачено. Она собиралась до 15-го числа выплатить остальную сумму, но владелец помещения не согласился.

При этом, по словам юриста сада Dūjiņa, забирать мебель понадобилось быстро из-за угроз отобрать ее в качестве оплаты долга.

Инспекция по защите прав детей и Государственная служба качества образования уже пообещала обратить на произошедшее внимание.