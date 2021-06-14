Выплачено почти 150 млн евро в виде пособий по простою и субсидирования зарплат

В период с 1 декабря прошлого года и до 11 июня этого года Служба государственных доходов израсходовала 148,53 млн евро на выплату пособий по простою и субсидирование зарплат. Еще 544 161 евро были выплачены на эти же цели непосредственно в пятницу, 11 июня.

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По заявкам 52 777 предприятий пособия по простою выплачены работникам на общую сумму в 100, 63 млн евро. На субсидирование зарплат приходится 21, 185 млн евро.

По заявкам 36 140 самозанятых лиц выплачены пособия по простою на общую сумму в 15,285 млн. евро. А 4593 обладателя патентов получили пособия по простою на сумму 1,82 млн. евро.

В расширенной категории отрасли красоты удовлетворены 19 240 заявлений, выплачены пособия по простою на сумму в 9,63 млн. евро.