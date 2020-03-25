Выплата пособий за простой работникам пострадавших от Covid-19 предприятий обойдется госбюджету в 102 млн евро

Выплата пособий за простой примерно 73 тысячам работников предприятий отраслей, сильнее всего пострадавших от пандемии Covid-19, обойдется госбюджету в 102 млн евро, свидетельствует информация министерства экономики.
Как уже сообщалось, пособия за простой первоначально получат около 73 000 работников таких отраслей, как транспорт и перевозки, гостиницы, туризм и культура, предусматривают принятые во вторник правила правительства об отраслях, в которых в связи с распространением заболевания Covid-19 существенно ухудшилась финансовая ситуация. Пособия будут выплачиваться в размере 75% от прежней зарплаты, но не более 700 евро за календарный месяц. Ранее политики допускали, что в случае необходимости этот список отраслей может быть дополнен.
Фискальное влияние этой меры на госбюджет оценивается в 50,89 млн евро в месяц. Если пособия за простой будут выплачиваться только до 14 мая 2020 года, то расходы бюджета на их выплату составят 101,79 млн евро.
Впрочем, эта сумма может увеличиться, если в четверг Кабинет министров решит расширить список отраслей, работникам которых будет выплачиваться пособие за простой.
В соответствии с данными Центрального статистического управления в связи с распространением Covid-19 меры государственной поддержки будут распространяться на 17 500 предприятий.
Список отраслей, претендующих на поддержку, согласно классификатору NACE определен более детально - пассажирские авиаперевозки, расселение в гостиницах и гостевых домах, рестораны и мобильные точки общепита, услуги общественного питания, бары, продюсирование, распространение и демонстрация кинофильмов, звукозаписей.
В список вошли и такие отрасли, как аренда и эксплуатационный лизинг автомобилей и других транспортных средств, услуги турбюро и туроператоров, услуги организаторов выставок и собраний, дошкольное, спортивное и культурное образование, дневные детские центры.
В список вошли также работа художников, художественное творчество, работа культурных учреждений и музеев, спортивных объектов, спортклубов, фитнес-центров, парков отдыха и аттракционов.
Пока предусмотрено, что пособие за простой будет выплачиваться два месяца - с 14 марта по 14 мая.
Чтобы получить пособие, работодатели должны до 25 апреля этого года подать заявление в Службу госдоходов. Заявление подается через систему электронного декларирования (EDS) с указанием названия работодателя, регистрационного номера налогоплательщика, периода простоя, вида основной деятельности работодателя.