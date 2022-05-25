Выплаты приютившим беженцев и биржа труда. Какую еще поддержку предложит Рига украинцам?

По состоянию на 18 часов 24 мая в Рижском центре поддержки граждан Украины зарегистрировано 15 034 человека, сообщили в Рижской думе на пресс-конференции.

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Украинским беженцам выдана 10 771 SIM-карта для мобильных телефонов и 11 873 э-талона для проезда в общественном транспорте.

Также подано 2514 заявок в образовательные учреждения, из них 1635 человек уже зарегистрированы в школах и 879 — в дошкольных образовательных учреждениях.

Всего получено 5082 заявки на выплату гарантированного минимального дохода, 5008 — на выплату единоразового кризисного пособия. 995 заявок получено на выплату жилищного пособия.

В целом за три месяца украинцам в Риге выплачено 4 762 367 евро, выдано 17 530 комплектов помощи.

Как сообщила заместитель председателя Рижской думы Линда Озола, ежедневно в центре поддержки беженцев регистрируются примерно 200 человек. Однако оборот намного больше — ежедневно центр обслуживает около 700 человек, которым предоставляются различные услуги и помощь.

Также Озола напомнила, что 26 мая в Рижском центре поддержки граждан Украины с 12 до 15 часов будет работать биржа труда, где беженцы смогут познакомиться с потенциальными работодателями.

Впредь те домохозяйства, которые размещают у себя украинцев, смогут получить компенсацию. Так, за одного человека выплачивается 100 евро, а за каждого следующего — еще 50 евро. Однако эта сумма не может превышать 300 евро в месяц. Для получения пособия необходимо подать заявку в центр жителей округи.

В Риге планируется реализовать еще один механизм поддержки, который предусматривает заключение трехстороннего договора о размещении беженцев. Максимальный размер поддержки — 400 евро. Эта сумма должна компенсировать арендную плату и коммунальные услуги. Кроме того, получатель поддержки должен будет зарегистрировать в Службе государственных доходов (VID) и заплатить налог в размере 10%.

Озола отметила, что можно воспользоваться лишь одним способом поддержки.

Как сообщил заместитель главы Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов, в связи с сокращением поддержки 570 украинских беженцев в Риге за короткие сроки необходимо переселить в другие места.

Согласно решению правительства, с сегодняшнего дня плата за размещение беженцев в туристическом жилье снижена с 20 евро до 15 евро в сутки, а за питание беженцев — с 15 евро до 10 евро.

После этого решения некоторые гостиницы заявили, что больше не могут размещать украинцев. Однако самоуправлению удалось переселить 200 беженцев, сегодня, 25 мая, будут переселены еще 200 человек, а остальные — к понедельнику.

По словам Аронова, после известия о том, что людям придется покинуть гостиницы, среди беженцев возникла паника, с которой удалось справиться до сегодняшнего дня.

И сотрудники муниципальной полиции, и социальная служба пытались донести до украинцев, что они не останутся без крова, и никого не выселят на улицу.

Всего в Риге в туристическом жилье проживает около 2000 беженцев из Украины.