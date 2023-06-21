Выпускники не могут получать доступ к результатам экзаменов; Минобразования извиняется за технический сбой

В среду, 21 июня, школьники и их родителям подняли шум: электронная система Государственного центра содержания образования дала сбой и невозможно получить информацию о результатах экзаменов. Министерство образования и науки признало проблему, указав, что сбой произошел в синхронизации между платформами, и принесло извинения учащимся и их родителям.

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Сейчас для поиска максимально быстрого решения задействованы четыре технических службы и поставщики услуг, обеспечивающие передачу данных из Информационной системы экзаменов Государственную информационную систему образования, которая является источником данных э-услуги, сообщило министерство. Как только проблема будет устранена, Министерство образования и науки незамедлительно сообщит об этом.

Электронная услуга должна быть доступна здесь.

Часть сертификатов о сдаче централизованных экзаменов уже доступна учебным заведениям, а передача оставшихся данных и информации между учебными заведениями будет обеспечена постепенно.

"Мой ребенок закончил 9 класс. Последний экзамен был 6 июня. Сегодня на портале latvija.lv должны быть результаты, и есть всего два дня — 22 и 26 июня, в которые выпускник должен подать документы в школу. Учитывая, что документы мы можем подать только зная результаты экзаменов — считаю, что такая выдача сертификатов это издевательство над выпускниками и их родителями на государственном уровне. Мне, как обывателю было понятно, что система зависнет при такой загрузке. Напрашивается заключение, что это умышленная диверсия со стороны министерства, иначе объяснить такое решение министерства я не могу", — такое электронное письмо от мамы девятиклассника пришло в редакцию Delfi.lv за несколько минут до получения официального пресс-релиза Министерства образования и науки.

Справедливости ради, стоит заметить, что в каждой школе свои сроки подачи заявлений в 10-й класс.