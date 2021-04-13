Чтобы обеспечить одинаковые возможности для всех выпускников средних школ Латвии записаться на поступление в вуз, общей датой начала регистрации поступающих в этом году назначено 1 июля. Об этом во вторник, 13 апреля, договорился Кабинет министров.

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При этом, как отметили Delfi в Минобразования, тех поступащих, которые получили среднее образование за рубежом и не претендуют на оплачиваемые из госказны бюджетные места, в высшие школы и колледжи можно будет принимать уже с 19 апреля. Такое правило для иностранных студентов (в том числе и прибывших из-за рубежа граждан и неграждан Латвии) позволит улучшить экспортные показатели вузов Латвии.

В этом учебном году в высшие учебные заведения Латвии поступило 28 700 студентов, что на 2,4% меньше, чем годом ранее. Из них 51,6% студентов начали обучение по бакалаврским программам, 24,8% — по магистерским программам, 21,7% — по программам уровня колледжа и 1,9% — по программам докторантуры.

Среди новых студентов по-прежнему больше девушек — 16,3 тыс. или 56,7% общего числа зачисленных в вузы.

Данные также показывают, что 56,1% студентов начали обучение за свой счет, а 43,9% — за счет государства.

В этом году сократилось количество студентов, получивших предыдущее образование за границей, хотя в последние годы оно стабильно увеличивалось. Количество студентов-иностранцев уменьшилось на 26,6% по сравнению с предыдущим годом до 3700 человек.