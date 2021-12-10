Выпускников педагогических программ — меньше, чем вакансий в школах. Не хватает 1 330 учителей

Количество выпускников педагогических программ в этом году меньше, чем количество свободных учительских вакансий в Латвии, заявила сегодня на конференции "Где ты, учитель?", организованной Факультетом педагогики, психологии и искусства Латвийского университета профессор Линда Даниэла.

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На конференции говорилось о том, что нехватка учителей дошкольных учреждений и начальных школ в Латвии приближается к критическому уровню. По словам Даниэлы, квалификацию учителя дошкольного образования в Латвийском университете можно получить по двухуровневым программам — "Учитель дошкольного образования" и "Учитель дошкольного образования и начальных классов". В 2021 году эти программы окончили 239 и 115 студентов соответственно, а зачислено было 579 человек.

В этом году на программу начального образования поступили 122 студента, но только 53 окончили ее. В бакалавриат поступили 154 студента, закончили только 54. Аналогичная ситуация наблюдалась и в магистратуре — в 2021 году поступило 105 студентов, но только 34 получили диплом.

По словам Даниэлы, невозможно прогнозировать, сколько студентов закончат определенные программы, потому что есть те, кто бросает учебу, и те, кто берет академический отпуск. При этом она добавила, что количество выпускников образовательных программ пока не может восполнить недостающее количество учителей в стране.

По данным Латвийского союза самоуправлений, к 15 ноября общее количество недостающих учителей в Латвии достигло 1330.

Нехватка вспомогательного персонала составляет 529 человек.

Также по сравнению с 2008-2009 учебным годом количество учителей в возрастной группе от 35 до 39 лет сократилось вдвое. В этом году доля таких учителей достигла всего 7,5%.

"В настоящее время учителя чувствуют себя измотанными, недооцененными и усталыми, работая в условиях пандемии, поэтому необходимо рассмотреть решения по укреплению образовательных учреждений и оказанию поддержки учителям", — сказала советник Латвийского союза самоуправлений по вопросам образования и культуры Дундуре на конференции.