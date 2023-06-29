Выпускной без диплома: документы об образовании не получили более половины выпускников колледжей и техникумов

В этом году более половины латвийских выпускников не смогли своевременно получить дипломы о полученном образовании. Задержка с выдачей документов произошла по вине Министерства образования и науки, сообщает Rus.LSM.lv.

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В прошлом году были приняты поправки к Закону о профессиональном образовании. Они подразумевают, что с этого года выпускникам должны выдаваться дипломы нового образца. Однако в Министерстве образования на это обратили внимание только в конце апреля этого года.

"Приоритет министерства — чтобы были выданы корректные документы. В противном случае позже может понадобиться готовить эти документы заново или делать дубликаты. То, что в дипломах несоответствующая информация, к сожалению, мы обнаружили только во второй половине апреля. После этого нужны были дополнительные переговоры со всеми вовлечёнными сторонами, чтобы максимально быстро подготовить корректные документы. Мы проинформировали об этом школы, разослали письма. Но, конечно, внутри каждой школы эта информация могла распространиться не так быстро и быть интерпретирована по-разному", — объясняет произошедшее с точки зрения министерства Рута Гинтауте-Марихина, директор департамента профессионального образования.

В ведомстве отметили, что на сегодня диплом получили чуть меньше половины всех выпускников профессиональных средних школ. Те, кто ушел с выпускного без документа об образовании, получат их в течение нескольких недель.

"Надо будет прекратит отпуска, потому что дипломы нужно будет приготовить, чтобы не страдали ученики. Надо будет искать все подписи — не только от коллектива, но и представителей частного сектора, которые были в экзаменационных комиссиях. Это не так легко, как министерство думает", — говорит Инга Ванага, глава Профсоюза работников образования и науки.

В Министерстве отметили, что подача документов в латвийские ВУЗы начинается 14 июля – до этого времени все выпускники техникумов и колледжей получат свои дипломы.