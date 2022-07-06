Вырастут цены на услуги "скорой" – это коснется необоснованных вызовов

На этой неделе подвержен новый перечень цен на платные услуги Службы неотложной медицинской помощи (NMPD). Например, вырастет стоимость несрочных вызовов.

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В службе подчеркивают, что перечень цен не относится на основную функцию NMPD – предоставлять жителям неотложную медицинскую помощь в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью. В ситуациях, когда жители сталкиваются с серьезными проблемами со здоровьем или что-то угрожает жизни человека, услуги неотложной помощи остаются бесплатными.

Платные услуги в основном касаются учреждений и предприятий, которым в определенных ситуациях нужно привлечь медицинские ресурсы службы. Это, например, дежурство врачей на общественных спортивных и культурных мероприятиях, плановая медицинская транспортировка, обучение преподавателей первой медицинской помощи.

Одна из платных услуг NMPD – вызов бригады медиков в ситуациях, которые нельзя считать опасными для здоровья и жизни, а медицинскую помощь стоило получить, обратившись к семейному врачу, дежурному врачу или специалисту в поликлинике. Если ситуация не неотложная, а пациент настаивает на вызове бригады, служба может отправиться на вызов только в качестве платной услуги, и только если это допускается оперативной ситуацией.

Диспетчер предупредит пациента, что бригада оценит конкретный случай на месте, и вызов может оказаться платным. За платный вызов пациент получит счет по почте, который нужно будет оплатить в течение 30 дней.

Каждый день бригады NMPD выезжают в среднем на 1000 вызовов, из них платными услугами оказываются примерно 10 вызовов.

Теперь стоимость такого визита составит 74,35 евро вместо прежних 71,62 евро. В прошлый раз тариф пересматривали в 2020 году.

По опыту NMPD, в некоторых случаях звонящие умышленно вводят в заблуждение или разыгрывают диспетчерский центр 113 – на месте происшествия медики констатируют, что звонившие предоставили неточную информацию. В таких случаях NMPD также может выписать счет.

NMPD напоминает – на 113 нужно срочно звонить, если человек потерял сознание, не дышит или внезапно начинает затрудненно дышать, если получена тяжелая травма или происходит сильное кровотечение, угрожающее жизни, а также если у человека возникают внезапные боли в груди (характерные для инфаркта) или ослабевает одна часть лица, что может говорить об инсульте.

Учитывая, что NMPD часто получает вызовы в ситуациях, когда помощь нельзя считать неотложной, но нужна медицинская помощь или совет врача нужны, в службе призывают своевременно решать проблемы со здоровьем и заранее предотвратить риски возникновения более серьезных проблем. А если заболели, первым делом нужно звонить именно семейному врачу, который при необходимости направит к другим специалистам или сочтет нужным лечение в больнице.

Если несрочная помощь нужна вне времени работы семейного врача, можно звонить по консультативному телефонному номеру семейных врачей 66016001, который работает по рабочим дням с 17:00 до 8:00 и круглосуточно в выходные.