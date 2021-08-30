Вырос рейтинг "Согласия" и "Прогрессивных", коалиция не в почете

Если бы выборы Сейма состоялись завтра, то самую большую поддержку получили бы "Согласие" и Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) — эти партии в Сейме являются оппозицией. При этом все члены правящей коалиции теряют популярность. Таковы данные опроса, проведенного центром SKDS по заказу LTV, пишет Rus.Lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Согласие" вновь укрепило позиции: сейчас его рейтинг 12,6%, в июле был 11,3%, в июне — 12,1%. На втором месте — СЗК с 7,3% (это на 0,4 процентных пункта меньше, чем в июле, и на 2,1 меньше, чем в июне). На третьем месте — Национальное объединение с 7,1%, на четвертом — "Новое Единство" с 6,7%. Рейтинг "Развитие/За!" опустился до 5%.

"Прогрессивных", не входящих в парламент, поддерживает 3,6% избирателей. Это на 0,6 процентных пункта больше, чем в июле, но на 0,7 меньше июньского результата. Русский союз Латвии получил поддержку 3,3% избирателей, "Закон и порядок" Алдиса Гобземса — 3,2%.

Рекордно низкий результат у Новой консервативной партии — 3,1%. Это на 0,9 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее.

Объединение регионов Латвии (партия не прошла в Сейм) получило 2,8% (минус 0,7 п.п.). У партии KPV LV, ранее входившей в коалицию — 0,4% (минус 0,5 п.п.)

При этом больше стало избирателей, которые признают, что не знают, за кого голосовали бы — их 23,1%. Еще 20% заявили, что на выборы не пошли бы.