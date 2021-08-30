Вырос рейтинг "Согласия" и "Прогрессивных", коалиция не в почете

Если бы выборы Сейма состоялись завтра, то самую большую поддержку получили бы "Согласие" и Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) — эти партии в Сейме являются оппозицией. При этом все члены правящей коалиции теряют популярность. Таковы данные опроса, проведенного центром SKDS по заказу LTV, пишет Rus.Lsm.lv.
"Согласие" вновь укрепило позиции: сейчас его рейтинг 12,6%, в июле был 11,3%, в июне — 12,1%. На втором месте — СЗК с 7,3% (это на 0,4 процентных пункта меньше, чем в июле, и на 2,1 меньше, чем в июне). На третьем месте — Национальное объединение с 7,1%, на четвертом — "Новое Единство" с 6,7%. Рейтинг "Развитие/За!" опустился до 5%.
"Прогрессивных", не входящих в парламент, поддерживает 3,6% избирателей. Это на 0,6 процентных пункта больше, чем в июле, но на 0,7 меньше июньского результата. Русский союз Латвии получил поддержку 3,3% избирателей, "Закон и порядок" Алдиса Гобземса — 3,2%.
Рекордно низкий результат у Новой консервативной партии — 3,1%. Это на 0,9 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее.
Объединение регионов Латвии (партия не прошла в Сейм) получило 2,8% (минус 0,7 п.п.). У партии KPV LV, ранее входившей в коалицию — 0,4% (минус 0,5 п.п.)
При этом больше стало избирателей, которые признают, что не знают, за кого голосовали бы — их 23,1%. Еще 20% заявили, что на выборы не пошли бы.