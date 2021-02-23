Выросла распространенность британского штамма коронавируса, нагрузка на больницы может вырасти в три раза

На прошлой неделе 8% от 96 образцов нового коронавируса были британским штаммом вируса, на заседании правительства сообщил эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Юрий Перевощиков, передает LETA.

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Перевощиков указал, что примерно через четыре недели этот подвид SARS-CoV-2 может стать доминирующим в Латвии. Наблюдения свидетельствуют о том, что распространение этого подвида удваивается каждые две недели.

С 8 по 14 февраля 3,1% образцов показали британский штамм, а до этого - 1%.

Местная передача этого подвида вируса зафиксирована в Даугавпилсе, Резекне, Добельском крае и в Риге. Из всех открытых случаев семь привезенных случаев и пять местных.

“Я правильно понимаю, что мы стоит перед ужасающим цунами?”, - спросил на заседании премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство). Перевощиков ответил, что премьер “абсолютно прав”, однако следует учитывать, что в Великобритании и Бельгии заболеваемость намного ниже, а в Латвии она остается высокой. Поэтому “у нас иная позиция старта”, - сказал эпидемиолог. Перевощиков подтвердил опасения Кариньша, что неосторожные действия могут привести к ещё большему урону.

Из-за распространения британского штамма коронавируса, в течение четырех-шести недель число госпитализированных больных Covid-19 может вырасти в три раза, прогнозирует руководитель медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Дита Хейберга, передает LETA.

Хейберга об этом сообщила на заседании правительства. “Этот вызов, который создаст новый штамм, относительно наших мощностей будет очень сложным”, - сказала Хейберга.

Это может привести к тому, что число госпитализированных пациентов Covid-19 более чем в два раза превысит нынешний антирекорд января, когда в больницах оказались 1200 человек. На данный момент общее число коек составляет 1500.

Как уже сообщалось, в Великобритании выявлен новый штамм SARS-CoV-2. Он не вызывает более тяжелое течение болезни, но примерно на 70% более заразный.