Выросла в Латвии, а расфасовали в Литве. Почему в магазинах почти нет гречки местного происхождения?

Цены на гречку в латвийских магазинах продолжают расти, кроме того, на упаковке часто в качестве страны происхождения продукта указана, например, Литва. Это связано с тем, что в Латвии нет своего завода по переработке гречихи, поэтому ее приходится везти в соседние страны, где крупу фасуют. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское телевидение (LTV).

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Фермеры сообщили журналистам LTV, что в этом году были увеличены посевные площади. Также, по словам земледельцев, дефицитный продукт возможно вырастить, чтобы хватило всем жителям Латвии.

Это подтвердили и в Министерстве земледелия. Директор Департамента рынка и прямой поддержки Зигмарс Киканс заявил, что с ростом цен увеличивается интерес фермеров к выращиванию гречихи в больших объемах.

Киканс пояснил, что если в прошлом году площадь посева гречихи составила 20 000 гектаров, то в этом году это уже 28 000 гектаров. Кроме того, гречиха — одна из самых простых в выращивании культур, она также является экологической и не вредит окружающей среде.

Однако в Латвии гречка покупается, но не перерабатывается. Гречиху отправляют на перерабатывающие заводы в других странах, поскольку в Латвии таких нет. Председатель правления Dobeles dzirnavnieks Кристапс Амсилс указал, что его компания покупает гречиху у поставщиков и крестьян, а после отправляет к своим партнерам в Литву с целью обработки.

То есть, наша гречка возвращается в Латвию, но на упаковках можно прочитать, что страна происхождения крупы изменилась, поскольку ее расфасовали в другом государстве.

"Латвийское зерно, латвийскую гречку мы везем в Литву, а получаем обратно Литву как страну происхождения. В магазинах, как мы видим, доступна гречка из Казахстана, Литвы и даже России", — рассказал Амсилс.

В некоторых местах в Латвии есть небольшие заводы по переработке гречки, но они способны обеспечить лишь совсем небольшую долю рынка. Тем временем рост цены на гречку обусловлен биржевыми ценами на крупы.