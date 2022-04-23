Выросло число госпитализаций детей из-за клещевого энцефалита

Несмотря на то что с помощью прививки есть возможность уберечь себя от клещевого энцефалита, в прошлом году из-за этой болезни четыре ребенка длительное время лечились в Детской больнице, один из них - в отделении интенсивной терапии. У всех этих детей перенесенное заболевание оставило последствия для здоровья.

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С 2000 года в целом клещевым энцефалитом в Латвии заразились 557 ребенка.

"Мы не можем повлиять на распространение клещей и время от времени мы сталкиваемся с ними в лесу, а также в городских парках и у себя в саду. Однако, энцефалит - одна из тех болезней, которую мы можем контролировать среди детей с помощью вакцинации. Так как болезнь оставляет длительные и серьезные последствия на детскую нервную систему и снижает когнитивные способности, государство оказывает существенную финансовую поддержку в плане вакцинации, однако не все ее используют", - указывает руководитель Семейного центра вакцинации Детской больницы Даце Завадска.

Для детей в возрасте от 12 до 24 месяцев государство делает 50% скидку на вакцинацию и есть возможность пройти полный первичный курс вакцинации. В свою очередь в этом году государство 100% оплачивает вакцинацию для детей в возрасте от года до 18 лет, задекларированных в Кулдигском, Вентспилском, Талсинском и Южнокурземской области.

В рамках первичной вакцинации необходимы три прививки. Минимальный интервал между первой и второй дозой - один месяц, между второй и третьей - 5-12 месяцев в зависимости от используемой вакцины. Для сохранения иммунитета ревакцинация необходима через каждые 3-5 лет.