Выросший из-за кризиса госдолг Латвии может уменьшиться за 4-5 лет

Размер внешнего долга Латвии за 4-5 лет уменьшится до 40-45% от валового внутреннего продукта (ВВП), заявил министр финансов Янис Рейрс в интервью Латвийском радио.

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Министр отметил, что из-за связанного с заболеванием Covid-19 кризиса госдолг Латвии увеличится до 52% ВВП, но с ростом экономики он в течение 4-5 вернётся на уровень 40-45% ВВП.

"С ростом экономики удельная доля долга уменьшится, поэтому мы планируем, что за 4-5 лет долг вернется на уровень 40-45%", - сказал Рейрс.

Он также подчеркнул, что госбюджет Латвии на 2020 год пересматриваться не будет, потому что при снижении расходов бюджета придется уменьшать размеры услуг для населения, тогда как причиной коронавирусного кризиса является именно недостаточный спрос.

"Мы не будем пересматривать бюджет[..]. Самые большие статьи расходов - это здравоохранение, образование, правоохранительные ведомства, армия. Снизив эти расходы, нам придется уменьшить объем услуг. Этого мы не сделаем, поэтому урезания бюджета не будет", - сказал министр.