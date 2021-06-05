Выше всего явка избирателей в Юрмале и Вентспилсе

В крупнейших городов Латвии явка избирателей на выборах самоуправлений, с учетом голосов на предварительном голосовании, к 16 часам субботы выше всего была в Юрмале и Вентспилсе, где проголосовало больше 30% имеющих право голоса избирателей, а самая низкая явка была в Елгаве, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Юрмале к 16 часам проголосовало 32,07% избирателей, в Вентспилсе — 30,15%, в Даугавпилсе и Резекне — 26,53%, в Лиепае — 24,06% и в Елгаве — 23,92%.

На выборах самоуправлений к данному моменту проголосовало 28,05% избирателей, имеющих право голоса, при этом на предыдущих выборах в органы местного самоуправления к этому же времени явка избирателей составляла 37,71%.

Как соообщалось ранее, сегодня в Латвии проходят выборы самоуправлений, в ходе которых граждане страны изберут местные органы власти 34 краев и шести городов государственного значения.

Избирательные участки открыты с 7:00 до 20:00.

Избиратели могут голосовать на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа.

В Риге выборы не проходят, так как столичная дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом году. Также выборы не состоятся в Резекненском крае, где они приостановлены в связи с решением Конституционного суда, признавшим не соответствующим Конституции присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю.



