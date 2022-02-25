Вышедший из тюрьмы Лембергс займет пост депутата Вентспилсской думы.
Foto: LETA

Обвиняемый в коррупционных преступлениях мэр Вентспилса Айвар Лембергс ("Латвии и Вентспилсу") после выхода из тюрьмы продолжит работу в Вентспилсской городской думе в качестве депутата, а также продолжит возглавлять политическую партию. Об этом он заявил журналистам.

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Лембергс сказал, что залог в размере 100 000 евро был внесен его женой, и деньги поступили из личных сбережений.

Политик заявил, что хочет встретиться с семьей, а также уделить внимание своему здоровью.

Ранее Рижский окружной суд постановил удовлетворить ходатайство защитника Лембергса об изменении ранее назначенной обвиняемому меры пресечения — содержания под стражей — на залог в размере 100 000 евро.

Лембергсу по-прежнему запрещено занимать должность мэра Вентспилса.

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