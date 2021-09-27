"Высок риск, что это не сработает". Эксперты высказались о планируемых в связи с Covid-19 ограничениях

"Тот сценарий, который мы увидели в презентации Министерства здравоохранения, скорее всего не остановит рост заболеваемости", — заявил в дискуссии "Delfi TV с Янисом Домбурсом" заместитель руководителя Центра межведомственной координации Владислав Весперис.

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Эксперт по антикризисному управлению Каспарс Друваскалнс был еще резче: "Я бы даже назвал это преднамеренным путем к высокому уровню госпитализации и его последствиям".

На минувшей неделе на заседании Кабинета министров Минздрав представил свое видение новых ограничений по сокращению распространения Covid-19. В презентации было указано, что в будущем большинство магазинов и услуг могут быть доступны только в "зеленом" или "желтом" режиме безопасности, оставляя открытыми для всех только основные услуги, такие как общественный транспорт, продуктовые магазины и аптеки.

Требование обязательной вакцинации также может быть наложено на работников сферы образования, здравоохранения и социального ухода. Новое постановление об оказании услуг в "зеленом" или "желтом" режиме вступило бы в силу 11 октября, а требование о вакцинации работников из трех упомянутых сфер — с 11 ноября. Тесты на Covid-19 для работающих в "желтом" режиме не будут оплачиваться государством, если они не начнут курс вакцинации.

Советник министра здравоохранения Каспарс Берзиньш подтвердил упомянутые предложения.

"Все общественные услуги либо "зеленые", либо, по крайней мере, "желтые". Это означает, что все, кто их предоставляет, должны быть вакцинированы или иметь негативный результат теста. В том числе, конечно, эти меры должны охватывать магазины, о которых еще будет дискуссия", — пояснил Берзиньш.

Предполагается, что ПЦР-тесты будут действительны в течение 72 часов, а быстрые антиген-тесты — не более 24 часов.

Однако Весперис, который координирует рабочую группу независимых экспертов, представляющих различные латвийские вузы, признал, что, по мнению специалистов, этого будет недостаточно для снижения роста заболеваемости Covid-19.

"То, что мы видели в презентации Минздрава, этот сценарий, скорее всего не остановит рост заболеваемости. Масса, которая на данный момент не привита, достаточно велика, чтобы вирусу было, где "разгуляться". Поскольку, по мнению экспертов, существует высокий риск того, что это не сработает, и нам придется подумать о следующем шаге, подразумевающем строгие меры", — заявил Весперис.

Между тем, Друваскалнс указал, что введение во многих местах так называемого "желтого" режима безопасности, который предусматривает доступность услуг не только для вакцинированных и переболевших людей, но и для тех, кто недавно сдал тест на коронавирус, создаст большой спрос на тестирование. В результате латвийские лаборатории не смогут обеспечить тестирование в таком большом объеме.

"Существуют риски торговли QR-кодами и всем остальным. Вдумайтесь — если я протестирован, я сегодня схожу на хоккей, в тот же вечер отправлюсь в бар с друзьями, на следующий день пойду на работу, а потом к бабушке. В результате я в течение 72 часов могу ходить туда, куда вздумается, но я мог заболеть уже на хоккейном матче", — подчеркнул Друваскалнс.

По его мнению, введение обязательной вакцинации для тех, кто работает в определенных сферах, также не будет эффективным инструментом.

"Осталось всего несколько десятков тысяч человек. Вакцинировано 90% медиков, более 70% педагогов и сотрудников центров социального ухода привиты от коронавируса. Мы можем тянуть с этим до мая следующего года и ждать еще один год после этого, а можем в течение двух месяцев добиться долгосрочного результата, который увеличит охват населения вакцинацией", — указал Друваскалнс, призвав ввести еще более строгое регулирование эпидемиологической безопасности.

Полный выпуск передачи "Delfi TV с Янисом Домбурсом" можно посмотреть здесь.