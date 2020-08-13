Выставлено на продажу бывшее здание КГБ в Риге: "бонусом" идет аренда филиала Музея оккупации
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ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) начинает электронный аукцион по продаже Углового дома (бывшее здание КГБ ЛССР на углу улиц Стабу и Бривибас).

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Электронный аукцион будет проходить с 13 августа по 14 сентября. Согласно оценке VCG ekspertu grupa, начальная цена здания вместе с долгосрочной арендой находящегося в нем филиала Музея оккупации составит 4,247 млн евро, шаг аукциона — 5000 евро.

Для желающих участвовать в аукционе 19 августа состоится день день открытых дверей.

Как отметила директор VNĪ по аренде и продажам Анита Фелдмане, Угловой дом, или дом Тетериса, является объектом государственного значения. Для выполнения государственных функций в этом здании нет необходимости, а интерес к долгосрочной аренде инвесторы не проявили, поэтому решено продать здание, сохранив в нем место для музея. Полученные средства будут вложены в развитие государственной недвижимости.

Здание было построено в 1912 году как арендный дом с магазинами. Оно имеет статус памятника культуры местного значения, поэтому новый владелец должен согласовать проект реконструкции с Государственной инспекцией по охране памятников культуры. С 1944 по 1991 год здание занимало КГБ, затем до 2008 года — Госполиция.

В 2015 году ВНИ отреставрировало фасад дома. С 2014 года на первом этаже и в подвалах здания примерно на 700 кв. м размещена экспозиция Музея оккупации.

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LETA

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Valsts nekustamie īpašumi КГБ
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