Выявив "технические неточности", правительство внесло поправки к решению об ограничениях Covid-19

Выявив "технические неточности", правительство сегодня внесло ряд поправок в решение об "Объявлении чрезвычайной ситуации", которое было принято правительством 9 октября. Об этом сообщает LETA.

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Чтобы избежать неверного толкования в принятых решениях, правительство исправило неточности в требованиях к мерам эпидемиологической безопасности, которые касаются вакцинации работников от Covid-19, доступа в торговые центры для невакцинированных, а также организации торговых и культурных мероприятий.

Лица, не имеющие ковид-сертификата, смогут получать различные услуги, например, паспорт, банковские услуги, а также услуги по ремонту обуви на месте, поскольку такие устуги не могут быть предоставлены удаленно либо оказание таких услуг на расстоянии создает риск для защиты основных прав человека.

В тех местах оказания услуг, где площадь помещения составляет менее 15 квадратных метров на человека, сможет находиться и получать услугу только один посетитель.

В выходные и праздничные дни в торговых центрах будут оказываться только самые важные услуги — банковские услуги, услуги мастера обуви, ремонтные услуги, чистка одежды, услуги продуктовых магазинов, заведений общепита, предлагающих еду навынос, услуги аптек, в том числе ветеринарных, улуги магазинов оптики, услуги зоомагазинов, услуги торговых точек, которые продают газеты, журналы и другие печатные издания, услуги магазинов, которые предлагают товары личной гигиены, а также услуги торговых точек с отдельными входами и без доступа посетителей в торговый центр.

В торговых центрах поток посетителей будет разделен на безопасные и небезопасные зоны. Только вакцинированные лица с действующим ковид-сертификатом могут входить из небезопасной в безопасную зону и возвращаться назад, в то время как другие лица, включая непривитых, смогут находиться только в небезопасной зоне торгового центра.

Менеджер торгового центра будет нести ответственность за предоставление посетителям информации о режиме безопасности в каждой конкретной зоне и за организацию контроля между двумя этими зонами.

Поправки подразумевают, что культурные мероприятия могут проводиться до 18 октября текущего года в режиме мер эпидемиологической безопасности, действовавших до объявления чрезвычайной ситуации.

Таким образом, культурные мероприятия, торговые ярмарки, конференции, спортивные мероприятия и соревнования, проводимые в эпидемиологически безопасной среде, и другие публичные мероприятия, которые должны состояться до 18 октября, не подпадают под требование об ограничении количества людей, присутствующих во время мероприятия. В свою очередь с 18 октября культурные мероприятия сможет посещать лишь ограниченное число людей, а сами мероприятия смогут проходить с 6 утра до 9 вечера.

Хотя 12 октября правительство еще не приняло решения об изменении требований эпидемиологической безопасности в сфере средств массовой информации, ответственные министерства подготовили предложение, которое предусматривает, что ведущие теле- и радиопередач смогут не носит защитные маски во время работы в эфире.

В то же время может быть принято решение, согласно которому принимать участие в передаче смогут до 30 человек при условии, что у каждого участника программы будет при себе документ, который мог бы подтвердить, что человек прошел вакцинацию или переболел коронавирусом.

Предполагается, что каждый участник программы должен будет носить защитную маску, на каждого человека должно быть выделено как минимум десять квадратных метров, а между участниками программы должно быть обеспечено расстояние в два метра.