За минувшие сутки в Латвии выявлен 1401 новый случай Covid-19, скончались девять пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего в минувшие сутки было произведено 6717 тестов, доля позитивных результатов — 20,9%. Из всех заболевших 382 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 1019 из инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 40 до 49 лет, два — от 70 до 79 лет, один — от 80 до 89 лет, пять — от 90 до 99 лет. Среди умерших четыре пациента не были привиты, пять — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1430,7.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 804 288 человек при населении в 1,89 млн человек.