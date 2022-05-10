За сутки в Латвии выявлен 291 новый случай Covid-19, скончались два пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 4416 тестов, доля позитивных результатов — 6,6%. Из всех заболевших 75 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 216 из инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 60 до 69 лет, еще один — от 80 до 89 лет, умершие были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 235,8.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 824 926 человек при населении в 1,89 млн человек.