Выявлен источник заражения для всех 18 новых больных Covid-19, у которых заболевание было констатировано за прошедшие сутки, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Двое заболевших вернулись из-за границы, а 16 остальных случаев связаны с различными контактными лицами, в том числе в двух случаях инфицированные контактировали с иностранцами. В SPKC также подтвердили, что новые случаи заражения не связаны с какой-либо вспышкой или праздником в Аглоне.

Источники инфицирования констатированы также для заболевших, у которых Covid-19 был выявлен в предыдущие дни.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделано 2290 тестов на Covid-19 и выявлено 18 новых случаев заболевания.