Выявлен один новый случай Covid-19, выздоровели 87% инфицированных

За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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За прошедшие сутки проведено 2060 тестов на Covid-19. В целом за время пандемии в Латвии сделано 150 837 тестов, заболевание выявлено у 1118 человек.

Выздоровели 974 человека, или 87% заболевших, умерли 30 человек (2,7%).

В настоящее время "Covid-19" больны 114 человек.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что в течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.