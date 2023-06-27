Выявлен первый в этом году случай африканской чумы свиней на ферме
Foto: Simon / cc

В Страдской волости Гулбенского края выявлена первая в этом году вспышка африканской чумы свиней (АЧС) среди домашних свиней, сообщили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD).

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В целях ликвидации очага и предотвращения дальнейшего распространения заболевания все 100 свиней на ферме будут уничтожены. PVD проводит на объекте меры по ограничению заболевания, а также эпидемиологическое расследование.

Вокруг пораженной АЧС фермы установлена​​карантинная зона. На фермах, расположенных на этой территории, PVD усилит проверки состояния здоровья свиней и соблюдения требований биобезопасности. Запрещается перемещение свиней с фермы на ферму, а также вывоз свиней и свинины за пределы этой территории.

PVD отмечает, что наибольшей угрозой для свиноферм являются дикие кабаны, которые становятся резервуаром вируса в природе. В этом году в Латвии АЧС была обнаружена у 239 диких кабанов в 23 краях.

Особо внимательным владельцам домашних свиней следует быть в Алуксненском, Аугшдаугавском, Балвском, Цесисском, Южнокурземском, Добельском, Гулбенском, Екабпилсском, Краславском, Кулдигском, Лимбажском, Лудзенском, Мадонском, Огрском, Прейльском, Резекненском, Сигулдском, Смилтенском, Тукумском, Валмиерском, Вараклянском и Вентспилсском краях, поскольку именно в этих районах выявлено наибольшее количество случаев заражения диких кабанов.

АЧС — очень опасное заболевание, и на свинофермах, где оно констатировано, приходится забивать все поголовье свиней.

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