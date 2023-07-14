Выявлена вспышка африканской чумы на свиноферме в Мадонском крае

Вспышка африканской чумы свиней выявлена ​на свиноводческой ферме в Цесвайнской волости Мадонского края, сообщили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD).

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PVD проводит на объекте мероприятия по контролю и локализации заболевания, также производится эпидемиологическое расследование. В целях ликвидации очага вспышки и предотвращения дальнейшего распространения заболевания будут уничтожены все 44 свиньи.

Вокруг пораженной чумой фермы установлена ​​карантинная зона. В свинарниках, расположенных на этой территории, PVD усилила проверки состояния здоровья свиней и соблюдения требований биобезопасности. Запрещается перемещение свиней с фермы на ферму, а также вывоз свиней и свинины за пределы этой территории, для всех свинокомплексов, находящихся в карантинной зоне.

Чуть более двух недель назад первый в этом году случай чумы был выявлен в свинофермах в Гулбенском крае, соседствующих с Мадонским краем. Там пришлось ликвидировать 101 свинью.

PVD напоминает — в целях защиты домашних свиней от заражения и их неизбежной ликвидации необходимо строго соблюдать биобезопасность — при входе в свинарник менять и дезинфицировать обувь, рабочие инструменты, тачки, ведра и другой инвентарь. Используемый в свинарниках инвентарь не должен использоваться вне этих помещений, должен быть предотвращен прямой и косвенный контакт домашних свиней с дикими животными, в том числе кормление домашних свиней должно быть защищено от диких животных. Свиней нельзя кормить остатками пищевых продуктов, зеленым кормом (в том числе — скошенной травой на приусадебных участках) и другими сырыми продуктами растительного происхождения. В свинарник нельзя допускать посетителей. Если свиньи выглядят нездорово — следует немедленно вызвать ветеринарного врача.

Самую большую угрозу для загонов домашних свиней представляют дикие кабаны.

В этом году африканская чума свиней была обнаружен у 301 дикого кабана в 23 регионах Латвии.

Особую внимательность нужно проявлять свиноводам в следующих регионах: Алуксннском, Аугшдаугавском, Балвском, Цесисском, Южно-Курземском, Добельском, Гулбенском, Екабпилсском, Краславком, Кулдигском, Лимбажском, Лудзенском, Мадонском, Огрском, Прейльском, Резекненском, Сигулдском, Смилтенском, Тукумском, Валмииерском, Вараклянском и Вентспилсском краях. Именно в этих регионов фиксируется наибольшее количество случаев заражения диких кабанов.