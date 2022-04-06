Выявлено 1065 новых случаев Covid-19, скончались 10 пациентов

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1065 новый случаев Covid-19, скончались 10 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 5467 тестов, доля позитивных результатов — 19,5%. Из всех заболевших 321 человек не был привит или не завершил курс вакцинации. А 744 из инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 40 до 49 лет, один — от 60 до 69 лет, четыре — от 70 до 79 лет, три — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Среди умерших семь пациентов не были привиты, три — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1295,3.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 805 353 человек при населении в 1,89 млн человек.