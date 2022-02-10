Выявлено 11 599 новых случаев Covid-19, скончались девять пациентов
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 11 599 новых случаев Covid-19, скончались девять пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 26 506 тестов, доля позитивных результатов — 43,7%. Из всех заболевших 4354 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 7245 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся два пациента в возрасте от 50 до 59 лет, шесть — от 70 до 79 лет, один — — от 90 до 99 лет. Среди умерших четыре пациента не были привиты, пять — прошли курс вакцинации.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 488 329 человек при населении в 1,89 млн человек.

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Rus.Delfi.lv

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Омикрон SPKC Коронавирус пандемия Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний
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