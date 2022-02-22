Выявлено 11 837 новых случаев Covid-19, скончались 17 пациентов
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За минувшие сутки в Латвии выявлено 11 837 новых случаев Covid-19, скончались 17 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 23 803 теста, доля позитивных результатов — 49,7%. Из всех заболевших 4479 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 7358 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 50 до 59 лет, два — 60 до 69 лет, три — от 70 до 79 лет, шесть — от 80 до 89 лет, пять — от 90 до 99 лет. Среди умерших 10 пациентов не были привиты, семь — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 7220,8.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 601 600 человек при населении в 1,89 млн человек.

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