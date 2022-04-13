За минувшие сутки в Латвии выявлено 1139 новых случаев Covid-19, скончались восемь пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведена 5577 тестов, доля позитивных результатов — 20,4%. Из всех заболевших 298 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 841 из инфицированных прошел вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 40 до 49 лет, три — от 50 до 59 лет, два — от 70 до 79 лет, один — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Среди умерших шесть пациентов не были привиты, два — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 748,2.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 811 056 человек при населении в 1,89 млн человек.