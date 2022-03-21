За минувшие сутки в Латвии выявлено 1352 новых случая Covid-19, скончались три пациента , сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 3967 тестов, доля позитивных результатов — 34,1%. Из всех заболевших 386 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 966 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 70 до 79 лет, один — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Среди умерших два пациента не были привиты, один — прошел курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 3605,3.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 772 390 человек при населении в 1,89 млн человек.