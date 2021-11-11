Выявлено 1378 новых случаев Covid-19, скончались 48 пациентов с коронавирусом
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1378 новых случаев Covid-19, скончались 48 пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведен 15 562 теста, доля позитивных результатов — 8,9%. Из 1378 заболевших большинство — 922 человека — не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 456 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся — три человека в возрасте 40-49 лет, шесть — от 50 до 59 лет, десять — от 60 до 69 лет, пятнадцать — от 70 до 79 лет, двенадцать — от 80 до 89 лет, два — старше 90 лет.

Среди умерших 45 человек не были вакцинированы, трое — были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1323,8.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 236 765 человек при населении в 1,89 млн человек.

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