Выявлено 168 контактных лиц заболевшего Covid-19 семейного врача Яковинса
Foto: F64

На прошлой неделе сократилось число заражений Covid-19 в системе здравоохранения, сообщил представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), эпидемиолог Юрий Перевощиков.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Улучшение заметно в системе здравоохранения. Меньше людей заражаются, получая услуги [здравоохранения] или контактируя со своими коллегами в медицинских учреждениях", — подчеркнул Перевощиков.

Комментируя случай с принимавшим в Валмиере и Ренценах семейным врачом Юрисом Яковинсом, Перевощиков напомнил, что в прошлую пятницу с ЦПКЗ в Валмиере связались 168 жителей, из которых 88 оказались контактными лицами высокого риска, а 80 — контактными лицами низкого риска.

Эпидемиолог добавил, что у ряда контактных лиц врача наблюдаются симптомы болезни, но на данный момент он не может с уверенностью сказать, подтверждено ли у кого-то заражение.

Как сообщалось, Яковинс принимал пациентов, имея симптомы Covid-19.

Инспекция здравоохранения оценит действия семейного врача. Государственная полиция также начала ведомственную проверку его профессиональной деятельности.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

3

Source

LETA

Tags

Юрий Перевощиков Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы