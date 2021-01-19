Выявлено 168 контактных лиц заболевшего Covid-19 семейного врача Яковинса

На прошлой неделе сократилось число заражений Covid-19 в системе здравоохранения, сообщил представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), эпидемиолог Юрий Перевощиков.

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"Улучшение заметно в системе здравоохранения. Меньше людей заражаются, получая услуги [здравоохранения] или контактируя со своими коллегами в медицинских учреждениях", — подчеркнул Перевощиков.

Комментируя случай с принимавшим в Валмиере и Ренценах семейным врачом Юрисом Яковинсом, Перевощиков напомнил, что в прошлую пятницу с ЦПКЗ в Валмиере связались 168 жителей, из которых 88 оказались контактными лицами высокого риска, а 80 — контактными лицами низкого риска.

Эпидемиолог добавил, что у ряда контактных лиц врача наблюдаются симптомы болезни, но на данный момент он не может с уверенностью сказать, подтверждено ли у кого-то заражение.

Как сообщалось, Яковинс принимал пациентов, имея симптомы Covid-19.

Инспекция здравоохранения оценит действия семейного врача. Государственная полиция также начала ведомственную проверку его профессиональной деятельности.