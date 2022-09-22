Выявлено 1685 новых случаев Covid-19, умерли три человека

За последние сутки коронавирус подтвердился у 1685 человек из 8107 сдавших тест, получена информация о трех скончавшихся.

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Умершие принадлежали к возрастным группам 70-79 лет, 80-89 лет и 90-99 лет, двое были непривиты (либо не закончили курс вакцинации), один привит.

Доля положительных результатов теста составила 20,8%, двухнедельная кумулятивная заболеваемость — 829,6 человек на 100 000 жителей.

Всего с начала пандемии в Латвии зафиксировано 920 545 заражений.

Число пациентов с коронавирусом в больницах выросло с 331 до 379 человек, у 122 из них Covid-19 — основной диагноз. Трое находятся в тяжелом состоянии, остальные в среднетяжелом.