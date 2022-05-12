Выявлено 198 новых случаев Covid-19, скончались два пациента
Foto: DELFI

За три дня в Латвии выявлено 198 новых случаев Covid-19, скончались два пациента , сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 3212 тестов, доля позитивных результатов — 6,2%. Из всех заболевших 48 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 150 из инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 70 до 79 лет, еще один — от 80 до 89 лет. Среди умерших один пациент не был привит, один — прошел курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 204,3.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 825 470 человек при населении в 1,89 млн человек.

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