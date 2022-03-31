За минувшие сутки в Латвии выявлено 2005 новых случаев Covid-19, скончались восемь пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 7443 теста, доля позитивных результатов — 26,9%. Из всех заболевших 640 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 1365 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет, пять — от 80 до 89 лет. Среди умерших 5 пациентов не были привиты, три — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 1997,7.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 798 895 человек при населении в 1,89 млн человек.