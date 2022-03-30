Выявлено 2443 новых случая Covid-19, скончались 12 пациентов
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2897 новых случаев Covid-19, скончались 19 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 8590 тестов, доля позитивных результатов — 28,4%. Из всех заболевших 752 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 1691 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 30 до 39 лет, один — от 50 до 59 лет, один — от 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет, шесть — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет. Среди умерших 8 пациентов не были привиты, четыре — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 2169,3.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 796 890 человек при населении в 1,89 млн человек.

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