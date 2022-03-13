Выявлено 2727 новых случаев Covid-19, скончались два пациента
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 2727 новых случаев Covid-19, скончались два пациента, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 6167 тестов, доля позитивных результатов — 44,2%. Из всех заболевших 934 человека не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 1793 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 40 до 49 лет, один — от 90 до 99 лет. Все умершие не были привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 4903,4.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 742 336 человек при населении в 1,89 млн человек.

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