Выявлено 2897 новых случаев Covid-19, скончались 19 пациентов
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За минувшие сутки в Латвии выявлено 2897 новых случаев Covid-19, скончались 19 пациентов, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего в минувшие сутки было произведено 9170 тестов, доля позитивных результатов — 31,6%. Из всех заболевших 888 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 2009 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди скончавшихся один пациент в возрасте от 30 до 39 лет, один — от 50 до 59 лет, три — от 60 до 69 лет, восемь — от 70 до 79 лет, четыре — от 80 до 89 лет, два — от 90 до 99 лет. Среди умерших 10 пациентов не были привиты, 9 — прошли курс вакцинации.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 2311,6.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 794 447 человек при населении в 1,89 млн человек.

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