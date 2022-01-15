За минувшие сутки, 14 января, в Латвии выявлено 3065 новых случаев Covid-19, скончались 14 пациентов с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Всего за минувшие сутки, 14 января, в Латвии было проведено 21 269 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов — 14,4%. Из всех заболевших 1370 человек не были привиты или не завершили курс вакцинации. А 1695 инфицированных прошли вакцинацию.

Среди 14-ти скончавшихся пять пациентов были в возрасте от 60 до 69 лет, один — от 70 до 79 лет, семь — от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет.

Среди умерших 10 пациентов не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, а 4 — привиты.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей возрос с 1157 до 1310,6.

За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 301 654 человек при населении в 1,89 млн человек.

В больницах находится 581 пациент с "Covid-19" - за прошедшие сутки госпитализированы 85, выписаны 78 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения. В настоящее время в больницах находятся 498 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 83 человек тяжелое.

В целом на лечении в больницах с коронавирусом с начала пандемии находился 24 251 человек.