Выявлено 311 новых случаев Covid-19, четыре человека скончалось

За минувшие сутки было проведено 45 396 тестов на коронавирус, результаты 311 из них оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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242 человека из заболевших были непривитыми либо незавершившими курс вакцинации, 69 человек были привиты.

Получена информация о четырех умерших. Двое принадлежали возрастной группе от 60 до 69 лет, двое — от 70 до 79 лет.

Доля положительных результатов тестов составляет 0,7%, двухнедельная кумулятивная заболеваемость — 193,1 случая на 100 000 жителей.

Всего с начала пандемии заболело 144 943 человека. Скончалось 2592 человека, за минувшие две недели заболело 3656 человек, остальные считаются переболевшими.

За минувшие сутки в латвийские больницы были госпитализированы 27 пациентов с Covid-19, в результате общее количество стационарных пациентов увеличилось на одного человека - до 195, свидетельствует актуальная информация Национальной службы здравоохранения.

В свою очередь вчера из больниц были выписаны 23 пациента, которых госпитализировали с Covid-19".

В настоящее время в латвийских больницах проходят лечение 167 ковид-пациента со среднетяжелым течением заболевания, а состояние 28 человек характеризуется как тяжелое.

С начала пандемии из больниц выписаны 14 652 пациента, которые проходили лечение с диагнозом Covid-19.